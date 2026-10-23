Впервые заседание Генеральной ассамблеи Институт стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC) пройдет в стране, которая входит в состав организации в качестве наблюдателя, — в России, а именно в Казани.
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