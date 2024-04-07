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Как можно управлять русским военным заводом из Европы? У владельцев предприятий ОПК всё чаще находят второй паспорт

Как можно управлять русским военным заводом из Европы? У владельцев предприятий ОПК всё чаще находят второй паспорт

НАГЛАЯ ПРАВДА В последнее время в российских СМИ все чаще поднимается вопрос о деприватизации.

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Комментарии
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наталья иваненко
Ни одного предприятия не было приватизировано законно, пришли,украли,узаконили,поэтому до сих пор судятся в Лондоне,поближе к хозяевам
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1 час.
Лариса Кирюхина
Страшно ! Что творилось и творится в нашей стране!
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45 мин.
Степан Иванов
Наши ЯВНЫЕ враги, в открытую декларирующие своей целью УНИЧТОЖЕНИЕ!!! РОССИИ получают от нас стрАТЕГИческие материалы, такие как титан, ядерное топливо и другие металлы. Как это возможно? При капитализме главное ДЕНЬГИ, и неважно как они к вам пришли. Поэтому современная война будет продолжаться ГОДЫ, так как бизнесмены  с обеих сторон имеют от войны великий гешефт. Только посмотрите на сколько увеличились доходы наших олигархов и банков за два года т. н. СВО.
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3 мин.

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