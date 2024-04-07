Как можно управлять русским военным заводом из Европы? У владельцев предприятий ОПК всё чаще находят второй паспорт

Степан Иванов

Наши ЯВНЫЕ враги, в открытую декларирующие своей целью УНИЧТОЖЕНИЕ!!! РОССИИ получают от нас стрАТЕГИческие материалы, такие как титан, ядерное топливо и другие металлы. Как это возможно? При капитализме главное ДЕНЬГИ, и неважно как они к вам пришли. Поэтому современная война будет продолжаться ГОДЫ, так как бизнесмены с обеих сторон имеют от войны великий гешефт. Только посмотрите на сколько увеличились доходы наших олигархов и банков за два года т. н. СВО.