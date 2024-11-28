Родила дома: цыганка из Челябинска обманула государство на 2,5 миллиона

Дмитрий Гурин

Вот так новость. В цыганских семьях это это не разовое явление а постоянная практика, как и получение на одного возможно рожденного ребенка несколько свидетельств в разных городах а потом и получение паспортов. Это практиковалось еще в СССР но тогда это контролировалось более строго да и от хорошей статьи не освобождались. Стандарт, цыгане как и евреи - угнетенные народы в СССР да и в России и старой и новой как то не прокатывало....