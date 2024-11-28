Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 739 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    О ,пипец,сколько там грантоедов и охочих развалить свою страну....😡😡😡давить глистов,иначе будет тоже,что с руиной!Спецназ и полиция...
  • Вячеслав Денисов
    Страна живёт в болоте поголовного бессовестного и, можно сказать, официального вранья, начиная с правительства (с бюд..."Коллеги, а как м...
  • Сергей Oблезов
    Может наконец грузины перестанут тупить и пошлют этот союз далеко и надолго!Европарламент при...

Родила дома: цыганка из Челябинска обманула государство на 2,5 миллиона

Родила дома: цыганка из Челябинска обманула государство на 2,5 миллиона

Жгучая брюнетка с ЧТЗ незаконно стала участницей национального проекта "Демография".Челябинская цыганка "родила дома" двух детей и предоставила ложные сведения в соответствующие службы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Вот так новость. В цыганских семьях это это не разовое явление а постоянная практика, как и получение на одного возможно рожденного ребенка несколько свидетельств в разных городах а потом и получение паспортов. Это практиковалось еще в СССР но тогда это контролировалось более строго да и от хорошей статьи не освобождались. Стандарт, цыгане как и евреи - угнетенные народы в СССР да и в России и старой и новой как то не прокатывало....
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх