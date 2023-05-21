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В Москве 21 мая ожидаются кратковременный дождь и до плюс 19 градусов

В Москве 21 мая ожидаются кратковременный дождь и до плюс 19 градусов

Гидрометцентр России поделился прогнозом на воскресенье, 21 мая. В столице ожидаются небольшой дождь, облачность, а также температура от 17 до 19 градусов выше нуля.

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