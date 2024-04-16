16 апреля в Рязанской области проводят рейд «Автобус»

Автоинспекторы будут выявлять и пресекать факты нарушения ПДД со стороны водителей автобусов. В ГИБДД напомнили требования к водителям, осуществляющим пассажирские перевозки: машина должна быть исправна, нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим, не садиться за руль уставшим.