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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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41-летний рекордсмен ЧМ по хоккею Амбюль завершит карьеру после этого сезона. Швейцарец принял участие в 19 турнирах и провел 141 матч

41-летний капитан «Давоса» объявил о своем предстоящем уходе из спорта.  В составе сборной Швейцарии Амбюль выступал на 19 чемпионатах мира и провел 141 матч – оба этих показателя являются рекордными.

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