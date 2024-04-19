Дельфиновый фейк: Киев придумал, что в Крыму массово гибнут афалины Ирэн ОрлонскаяНадоело фабриковать обвинения в адрес российских военных за их действия на Украине, поэтому украинская пропаганда решила переключить внимание на животных, в частности, на черноморских дельфинов-афалин.