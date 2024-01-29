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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске учитель-игроман сдал в ломбард более 30 школьных ноутбуков

В Новосибирске учитель-игроман сдал в ломбард более 30 школьных ноутбуков

Органами предварительного расследования Данил Г. обвиняется в том, что, являясь преподавателем информатики в средней общеобразовательной школе, расположенной в Кировском районе Новосибирска, похитил ноутбуки в количестве 31 штук.

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