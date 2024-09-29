Глава МИД Белоруссии: Мира на Украине не добиться без России и Белоруссии

Проекты мирного урегулирования конфликта на Украине невозможны без участия России и Белоруссии, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает 29 сентября агентство «БелТА».