Глава МИД Белоруссии: Мира на Украине не добиться без России и Белоруссии

Проекты мирного урегулирования конфликта на Украине невозможны без участия России и Белоруссии, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает 29 сентября агентство «БелТА».
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