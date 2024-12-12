МИД пообещал помочь россиянам, желающим покинуть Сирию

Россия предоставит поддержку своим гражданам, желающим уехать из Сирии. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам Ближнего Востока и африканских стран, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
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