Вашингтон на распутье: США будут вынуждены посадить «на голодный паек» своих международных партнеров

Последние события в мире, все больше подталкивающие его к грани глобального конфликта, убедительно продемонстрировали ущербность и бесперспективность нынешнего политического курса США, заключающегося в отчаянных попытках оказывать военную поддержку всем своим «партнерам» одновременно.