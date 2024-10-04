Вашингтон на распутье: США будут вынуждены посадить «на голодный паек» своих международных партнеров

Последние события в мире, все больше подталкивающие его к грани глобального конфликта, убедительно продемонстрировали ущербность и бесперспективность нынешнего политического курса США, заключающегося в отчаянных попытках оказывать военную поддержку всем своим «партнерам» одновременно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии