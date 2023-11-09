Ответка за русофобию. Прибалтике очень не понравился ход Кремля

Мы все должны быть благодарны СССР за то, что он убил фашистскую гадину - Рейх. Иначе бы нас никого, рождённого после 1941 года не было рождено.

Дед Воевода

"Репрессии Сталиным не виновных" - это страшилка. придуманная реставрированным ненасытным буржуазным классом в ходе разрушения и разграбления этим классом России-СССР. Фактически в СССР никаких "репрессий не виновных" не было. Поэтому все упоминания о "репрессиях" должны быть уничтожены, как лживые музеи, кладбища, памятные доски, печатная продукция и пр .