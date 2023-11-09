В России приняли решение поснимать таблички, посвященные советским жертвам репрессий. Возмущению Прибалтики по этому поводу нет предела.
Ответка за русофобию. Прибалтике очень не понравился ход Кремля
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мы все должны быть благодарны СССР за то, что он убил фашистскую гадину - Рейх. Иначе бы нас никого, рождённого после 1941 года не было рождено.
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1 д.
Дед Воевода
"Репрессии Сталиным не виновных" - это страшилка. придуманная реставрированным ненасытным буржуазным классом в ходе разрушения и разграбления этим классом России-СССР. Фактически в СССР никаких "репрессий не виновных" не было. Поэтому все упоминания о "репрессиях" должны быть уничтожены, как лживые музеи, кладбища, памятные доски, печатная продукция и пр .
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22 час.
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