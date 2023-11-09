СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Станислава
    Это ужас, помиловать убийцу? Кто же эти судьи, убийцы тли взяточники?  Их всех надо расстрелять.и этого убийцу и судей.В Уфе помиловали ...
  • Георгий Михалев
    Да не старый еще.В Санкт-Петербург...
  • Татьяна Кибишева
    Вот именно, что "чего-то сына"! А чьего? В чьих интересах уберечь своих сыновей любыми способами и средствами?В Уфе помиловали ...

Ответка за русофобию. Прибалтике очень не понравился ход Кремля

Ответка за русофобию. Прибалтике очень не понравился ход Кремля

В России приняли решение поснимать таблички, посвященные советским жертвам репрессий. Возмущению Прибалтики по этому поводу нет предела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Мы  все  должны  быть благодарны  СССР за то, что он убил фашистскую гадину - Рейх. Иначе  бы  нас  никого, рождённого после  1941  года  не было рождено.
Ответить
1 д.
Дед Воевода
&quot;Репрессии Сталиным не виновных&quot; - это страшилка. придуманная реставрированным ненасытным буржуазным классом в ходе разрушения и разграбления этим классом России-СССР. Фактически в СССР никаких &quot;репрессий не виновных&quot; не было. Поэтому все упоминания о &quot;репрессиях&quot; должны быть уничтожены, как лживые музеи, кладбища, памятные доски, печатная продукция и пр .
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх