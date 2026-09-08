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Царьград

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Очевидцу удалось заснять эффектный удар двух "Кинжалов" по целям в Киеве

Очевидцу удалось заснять эффектный удар двух "Кинжалов" по целям в Киеве

На кадрах отчётливо виден плазменный кокон вокруг ракет и мощный взрыв. Судя по характеру взрыва, поражён склад боеприпасов или топливный терминал.

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