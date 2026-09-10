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ИА Регнум

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Алла Пугачёва и Максим Галкин обзавелись совместным бизнесом на Кипре

Алла Пугачёва и Максим Галкин обзавелись совместным бизнесом на Кипре

Певица Алла Пугачёва и ее супруг комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) владеют на Кипре общим бизнесом, который связан с управлением недвижимостью.

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