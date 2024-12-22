О выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения

Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на выходе Вашингтона из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день его вступления в должность главы Белого дома 20 января, об этом сообщила газета со ссылкой на источники.
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