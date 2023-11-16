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Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Ох уж эти болтунЫ!Экстрасенсы предс...
  • людмила коптякова
    Конечно предсказания ничего не значат.Не могут они ничего знать, а языком молоть- дело нехитрое.Но верить в лучшее вс...Экстрасенсы предс...
  • lenivka
    Не верю этим экстрасенсам.Ничего они не знают.Во время боевых действий надо готовиться к самому худшему сценарию, а н...Экстрасенсы предс...

Подробности судового процесса над школьником из Екатеринбурга, убившего двух человек

Подробности судового процесса над школьником из Екатеринбурга, убившего двух человек

Подробности судового процесса над школьником из Екатеринбурга, убившего двух человек Анастасия Андреева15 ноября 2023 года в городе Екатеринбург состоялся судебный процесс по делу подростка, который, испытывая ревность, совершил убийство 14-летней девушки.

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