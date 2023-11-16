Подробности судового процесса над школьником из Екатеринбурга, убившего двух человек Анастасия Андреева15 ноября 2023 года в городе Екатеринбург состоялся судебный процесс по делу подростка, который, испытывая ревность, совершил убийство 14-летней девушки.
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