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Спорт Уик-Энд

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Генич сказал, сколько голов «Зенит» забьет «Локомотиву»

Генич сказал, сколько голов «Зенит» забьет «Локомотиву»

«Зенит» дома сыграет с «Локомотивом» в субботу, 12 сентября, в восьмом туре РПЛ. Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» и начнется в 16:15 по московскому времени.

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