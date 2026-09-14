Сбор макулатуры пройдет на Путевом проезде, Инженерной и Стандартной

Акцию по сбору макулатуры и пластиковых крышечек 16 сентября проведет школа №305. То и другое можно приносить в школьные корпуса: на Путевом проезде, 10А — с 7:30 до 8:30, на Инженерной, 16 — с 8:00 до 9:00.