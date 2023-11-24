Анастасия Татулова и сеть «Андерсон»: продажа активов и переезд в Лиссабон Елена ГалицкаяИзвестная бизнес-леди и бывшая омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова продала все свои активы, включая сеть кафе «Андерсон».