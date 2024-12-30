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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ппотрясающий игрок, который может вписаться в любую команду НБА». Джей Джей Редик положительно отзывался о Финни-Смите в старом подкасте

«Хочется отдать должное Дориану Финни-Смиту. Мне нравится его игра. Он делает так много полезных вещей, которые не отображаются в статистическом протоколе.

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