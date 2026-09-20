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Газета.ру

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Актеру Роману Юнусову стало плохо на спектакле в Москве

Актеру Роману Юнусову стало плохо на спектакле в Москве

Российскому актеру и участнику дуэта «Сестры Зайцевы» в шоу Comedy Club Роману Юнусову стало плохо во время спектакля в «Театриуме на Серпуховке», передает ТАСС со ссылкой на окружение юмориста.

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