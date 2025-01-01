📌⚡️Полный перечень вооружения, вошедшего в новый "пакет" военно-технической помощи от США на 1,25 млрд долл.
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📌⚡️Полный перечень вооружения, вошедшего в новый "пакет" военно-технической помощи от США на 1,25 млрд долл.