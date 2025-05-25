В Госдуме сообщили о подготовке законопроекта о защите религиозных символов

Законопроект об обязательном использовании религиозных символов при изображении культовых зданий готовят разрабатывают в Госдуме, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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