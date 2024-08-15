Для выпускников гимназий проводится третья экзаменационная сессия

Каждый десятый выпускник гимназии, проваливший хотя бы один экзамен в основной и дополнительной сессиях, имеет еще один шанс на следующей неделе, когда впервые в Молдове состоится третья экзаменационная сессия.
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