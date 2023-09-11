Предотвращено крупное вооруженное нападение террористов на Брянскую область

Для их совершения активно применяются ракетные и артиллерийские системы дальнего действия, беспилотные воздушные аппараты, прежде всего западного производства, запрещенные во всем мире противопехотные мины и кассетные боеприпасы, - отметил Коков .
Для их совершения активно применяются ракетные и артиллерийские системы дальнего действия, беспилотные воздушные аппараты, прежде всего западного производства, запрещенные во всем мире противопехотные мины и кассетные боеприпасы, - отметил Коков .
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