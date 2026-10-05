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Царьград

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Снегопад оставил без света часть Свердловской области: 38 бригад чинят ЛЭП

Снегопад оставил без света часть Свердловской области: 38 бригад чинят ЛЭП

Мокрый снег с ветром до 20 м/с обесточил часть потребителей Свердловской области в ночь на 5 октября из-за обрывов ЛЭП и падения деревьев, к восстановлению электроснабжения привлекли 38 бригад и 14 резервных источников питания.

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