Снегопад оставил без света часть Свердловской области: 38 бригад чинят ЛЭП

Мокрый снег с ветром до 20 м/с обесточил часть потребителей Свердловской области в ночь на 5 октября из-за обрывов ЛЭП и падения деревьев, к восстановлению электроснабжения привлекли 38 бригад и 14 резервных источников питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВУ "Ну это позорище"...
- Истерия достигла ...
- Министр Венгрии: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым