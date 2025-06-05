Лидер КНДР пообещал «безусловную поддержку» России в ситуации на Украине

Об этом Ким Чен Ын заявил на встрече с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне. Они провели переговоры в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сообщило агентство ЦТАК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии