Дональд Трамп теряет терпение. Комментарий Георгия Бовта

Президент США теперь будет оказывать давление на два фронта, но Москва будет максимально стараться работать над восстановлением отношений, обсуждая Украину пока без нее самой, считает политологВедущая телекомпании NBC Кристен Уэлкер заявила, что в воскресенье ей лично позвонил Дональд Трамп и дал интервью.