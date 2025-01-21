«Жаль что всплыло» — в ВСУ комментируют убийства стариков в курском селе

Это не халатность.Это преступление.Соловьев давно кричит,что нужно создавать СМЕРШ.У нас куча инагентов,предателей.Чистить нужно всех иначе это будет бесконечно повторяться

Александр Потехин

ПРОЧИТАЙТЕ МЫСЛИ С МАЙДАНА ! ЧТО ОНИ ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ С ДОНБАССОМ ЗА ТО ЧТО ДОНДАСС НЕ ПОДДЕРЖАЛ МАЙДАН! Мысли с майдана. Срочно высечь в граните! Источник https://www.maybe.ru/blogs/read.php?r=105145