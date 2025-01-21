Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Жаль что всплыло» — в ВСУ комментируют убийства стариков в курском селе

«Жаль что всплыло» — в ВСУ комментируют убийства стариков в курском селе

Показанные по телевидению кадры с телами замученных и убитых жителей села Русское Поречное в Курской области продолжают обсуждаться в сети.

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Комментарии
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Елена Липнягова
Это не халатность.Это преступление.Соловьев давно кричит,что нужно создавать СМЕРШ.У нас куча инагентов,предателей.Чистить нужно всех иначе это будет бесконечно повторяться
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19 час.
Владимир Фролов
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17 час.
Александр Потехин
ПРОЧИТАЙТЕ МЫСЛИ С МАЙДАНА ! ЧТО ОНИ ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ С ДОНБАССОМ ЗА ТО ЧТО ДОНДАСС НЕ ПОДДЕРЖАЛ МАЙДАН!   Мысли с майдана. Срочно высечь в граните! Источник  https://www.maybe.ru/blogs/read.php?r=105145
Just a moment...
politikus
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13 час.

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