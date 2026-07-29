БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Александр Широкорад: Наступление на Одессу — две ключевые точки особого внимания

Александр Широкорад: Наступление на Одессу — две ключевые точки особого внимания

Боевые действия в окрестностях Днепро-Бугского лимана будут полностью не соответствовать классическим канонам, нужны нестандартные ходы Александр Широкорад Фото: Алексей Коновалов/ТАСС В отечественных и зарубежных СМИ вновь вновь начались разговоры о подготовке ВСУ вторжения на Кинбурнскую косу.

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