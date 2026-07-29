Александр Широкорад: Наступление на Одессу — две ключевые точки особого внимания

Боевые действия в окрестностях Днепро-Бугского лимана будут полностью не соответствовать классическим канонам, нужны нестандартные ходы Александр Широкорад Фото: Алексей Коновалов/ТАСС В отечественных и зарубежных СМИ вновь вновь начались разговоры о подготовке ВСУ вторжения на Кинбурнскую косу.