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Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили десант условного противника высадившегося на побережье острова

Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили десант условного противника высадившегося на побережье острова

Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчётов беспилотных летательных аппаратов вся боевая техника и живая сила условного противника была полностью уничтожена.

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