Проклятие Тисульской принцессы: что произошло с «первооткрывателями» саркофага в Кемеровской шахте

Находка шахтеров Кемеровской области могла бы вызвать мировой интерес. И это не удивительно: советские рабочие обнаружили внутри угольного пласта, возраст которого составлял не менее 800 миллионов лет, саркофаг с неповрежденным телом женщины.
Находка шахтеров Кемеровской области могла бы вызвать мировой интерес. И это не удивительно: советские рабочие обнаружили внутри угольного пласта, возраст которого составлял не менее 800 миллионов лет, саркофаг с неповрежденным телом женщины.
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