Уроки Первой мировой войны

Юрий Ильинов

Пекин активно экспортирует свою политическую систему в страны Глобального Юга Дебаты о том, насколько активно Пекин в прямом смысле экспортирует свою политическую систему за границу, бушуют уже несколько десятилетий. Новый доклад, основанный на множестве ранее неизученных правительственных документов, показывает, как Китай экспериментирует с распространением своей модели на другие страны. Новый отчет, опубликованный 13 июня вашингтонским аналитическим центром, основан на 1691 файле Министерства торговли Китая, которые были опубликованы в сети с 2021 по 2022 год. Набор данных описывает 795 правительственных программ, состоящих из тренингов и обменов с участием иностранных чиновников. В документах говорится, что они призваны продвигать идеи и практики китайской экономической и политической модели среди стран Восточной Европы, а также государств Латинской Америки, Африки и Азии, составляющих так называемый Глобальный Юг. Это реальные доказательства, подтверждающие растущие убеждения среди экспертного сообщества о замыслах Пекина. Теперь аналитики могут продемонстрировать веские основания по претензиям Китая на основе его внутренних документов планирования и стратегической инициативы. Коммунистическая партия Китая (КПК) удерживала исключительную власть более 70 лет и создала экономический бум в последние десятилетия, используя модель, основанную на однопартийном политическом правлении в сочетании с государственной капиталистической финансовой системой. Продвижение ее в других странах мира аналитики рассматривают как способ создания дружественного политического блока стран, который мог бы помочь Пекину изменить глобальные институты и уравновесить попытки Запада изолировать КНР в ее политических и территориальных претензиях. Сами программы создаются посредством двусторонних соглашений или через многосторонние региональные организации под руководством Поднебесной, где они ориентированы на конкретные географические регионы и группы стран, говорящих на одном языке.