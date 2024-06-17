Уроки Первой мировой войны Западня Первой мировой и Украинского фронта Многое, что происходит сейчас, мы уже проходили в прошлом.
Уроки Первой мировой войны
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Юрий Ильинов
Пекин активно экспортирует свою политическую систему в страны Глобального Юга Дебаты о том, насколько активно Пекин в прямом смысле экспортирует свою политическую систему за границу, бушуют уже несколько десятилетий. Новый доклад, основанный на множестве ранее неизученных правительственных документов, показывает, как Китай экспериментирует с распространением своей модели на другие страны. Новый отчет, опубликованный 13 июня вашингтонским аналитическим центром, основан на 1691 файле Министерства торговли Китая, которые были опубликованы в сети с 2021 по 2022 год. Набор данных описывает 795 правительственных программ, состоящих из тренингов и обменов с участием иностранных чиновников. В документах говорится, что они призваны продвигать идеи и практики китайской экономической и политической модели среди стран Восточной Европы, а также государств Латинской Америки, Африки и Азии, составляющих так называемый Глобальный Юг. Это реальные доказательства, подтверждающие растущие убеждения среди экспертного сообщества о замыслах Пекина. Теперь аналитики могут продемонстрировать веские основания по претензиям Китая на основе его внутренних документов планирования и стратегической инициативы. Коммунистическая партия Китая (КПК) удерживала исключительную власть более 70 лет и создала экономический бум в последние десятилетия, используя модель, основанную на однопартийном политическом правлении в сочетании с государственной капиталистической финансовой системой. Продвижение ее в других странах мира аналитики рассматривают как способ создания дружественного политического блока стран, который мог бы помочь Пекину изменить глобальные институты и уравновесить попытки Запада изолировать КНР в ее политических и территориальных претензиях. Сами программы создаются посредством двусторонних соглашений или через многосторонние региональные организации под руководством Поднебесной, где они ориентированы на конкретные географические регионы и группы стран, говорящих на одном языке.
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18 час.
Юрий Ильинов
Россиянам рассказали о самой полезной крупе Гречка — самая полезная крупа, однако важно выбирать цельнозерновые варианты. Любые крупы в виде хлопьев быстрого приготовления лучше избегать. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева. «На мой взгляд, самая полезная и самая подходящая для ежедневного употребления крупа — гречневая. Она содержит растительный белок с богатым аминокислотным составом, большое количество железа. По этим параметрам гречка может конкурировать с мясными продуктами. К сожалению, железо и белок из растительной пищи усваиваются хуже, чем из мяса. Но в некоторых ситуациях лучше отдавать предпочтение растительным источникам: при сердечно-сосудистых заболеваниях и нарушениях метаболизма, когда нужно уменьшить поступление животных жиров с пищей», — рассказала диетолог. Врач добавила, что гречка богата витаминами группы В, магнием, цинком, фосфором, медью и кальцием. Также она не содержит глютен и редко вызывает аллергию. Ее можно употреблять в любом возрасте. Но важно, чтобы крупа была цельной, то есть прошла минимальную очистку. «Лучше исключить из своего рациона овсянку быстрого приготовления. Из-за чрезмерной обработки такие овсяные хлопья теряют клетчатку и все полезные вещества (витамины, минералы). Кроме этого, производители часто добавляют в состав этих каш много сахара и соли. В целом, чем меньше зерно подвергалось очистке, тем лучше. Это утверждение относится абсолютно ко всем крупам: гречневые хлопья для быстрого приготовления также содержат меньше питательных веществ, чем гречка ядрица», — объяснила Васильева.
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18 час.
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