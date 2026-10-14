Один диагноз — разная кожа: чем отличается уход при несовершенствах в 16, 25 и 35 лет

Прыщ перед первым свиданием в 16. Воспаление на подбородке накануне важной встречи в 27. А потом неожиданное возвращение к знакомому сценарию в 35, только теперь рядом с несовершенствами появились обезвоженность, чувствительность, неровный тон и первые возрастные изменения.