Один диагноз — разная кожа: чем отличается уход при несовершенствах в 16, 25 и 35 лет

Прыщ перед первым свиданием в 16. Воспаление на подбородке накануне важной встречи в 27. А потом неожиданное возвращение к знакомому сценарию в 35, только теперь рядом с несовершенствами появились обезвоженность, чувствительность, неровный тон и первые возрастные изменения.
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