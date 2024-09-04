Глава ведомства поручил доложить по информации о направомерных действиях мужчины в Краснодарском крае

В медиа пространстве опубликовано видео, согласно которому в городе Апшеронске произошел конфликт между мужчиной неславянской внешности и местной жительницей, в ходе которого он высказывал угрозы причинения вреда здоровью девушки.
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