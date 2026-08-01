Минюст США освободил Херна от обвинений в порче Зеркального пруда

Документы Министерства юстиции США указывают, что за повреждения Зеркального пруда в Вашингтоне, вызванные в июне 2026 года, ответственен подрядчик, а не Дэвид Херн, изначально обвиненный в вандализме по указанию Дональда Трампа.
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