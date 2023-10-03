В Белоруссии стартовали учения по мобилизационной готовности

Подготовка военнообязанных в составе формирования теробороны продлится в Белоруссии до 6 октября.В ходе занятий по мобилизационной готовности основоное внимание уделят подготовке военнообязанных, которые на специальном сборе узнают об основах и порядке действий во время формирования войск ТРО.
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