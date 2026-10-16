Завтра, 16 октября, с 19:00 до 6:00 19 октября будет закрыт проезд на пересечении улиц Красноармейской и Пушкинской (между домом № 56 по улице Красноармейской и № 45 по улице Пушкинской).
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