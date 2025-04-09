Рафинья о голе «Боруссии»: «Переживал, не было ли офсайда. Я извинился перед Кубарси, так как коснулся мяча – он ответил, что все в порядке»

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Каталонцы разгромили дортмундцев (4:0) в первом матче 1/4 финала турнира. Бразилец забил гол с передачи Пау Кубарси, а также сделал асситы на голы Ламина Ямаля и Роберта Левандовского.