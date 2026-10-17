On TV this Saturday: The WNBA Finals begin, Lyndsy Fonseca and Robert Buckley lead Holiday Touchdown: A Bears Love Story, and 48 Hours premieres on CBS.
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