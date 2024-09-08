Российские школьники выиграли четыре золота на Олимпиаде в Египте

Участников готовили преподаватели Московского физико-технический института, Высшей школы экономики и ИТМО Школьники из России заняли четыре первых места на международной олимпиаде по компьютерным технологиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии