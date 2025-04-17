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Киргизия повторила ошибку Алиева. Хамить России не стоило

Киргизия повторила ошибку Алиева. Хамить России не стоило

Царьград Коллаж Царьград Киргизия взбунтовалась против миграционной политики Москвы и повторила ошибку Алиева, который открыто дерзил Путину.

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Комментарии
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Лариса Const
Всех домой, не нужны они нам физически ни в каком качестве и в черный список на границе. В моей стране всякое гов...о будет хвост поднимать! Чиновников, кто покрывает - туда же и с волчьим билетом!
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4 час.
И
ИгорьОвчаренко
Они всегда будут хамить ,реакции на хамство ни какой. Только утирается наше правительство....
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4 час.
Алекс Сэм
Присоединяюсь ко всем предыдущим комментариям.
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11 мин.
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