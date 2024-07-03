Жители Смоленской устали от бесконечных пробок около переезда у Панинского путепровода

Невозможно понять, когда удастся “проскочить” через шлагбаум Жители и гости Смоленской области пожаловались на бесконечные пробки, которые возникают в районе железнодорожного переезда у Панинского путепровода в Вязьме.
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