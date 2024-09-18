Поздравляем с вступлением в должность❗️ Сегодня в Тростянском сельском поселении состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного главы.
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Поздравляем с вступлением в должность❗️ Сегодня в Тростянском сельском поселении состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного главы.