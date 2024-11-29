ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Андрей
    Здесь все блаблабла! Вы разве здесь не для этого?"Ребята, вы сами ...
  • Империалист циничный
    И контракты нужны и всё прочее. Но вопрос о другом. Заселяют в квартиры десятки людей. Причём даже из Дагестана, Чечн...Житель дома обнар...
  • Анатолий Зотов
    Если так дальше пойдёт, то этот немтырь без языка и школу закончит, и в институт поступит. 😡Ребёнок иноземцев...

Житель дома обнаружил женщину, запертую иноземцем в мусорокамере: и прочие дружбонародные прелести

Житель дома обнаружил женщину, запертую иноземцем в мусорокамере: и прочие дружбонародные прелести

Avia.pro - СМИ "Это кишлак, а не дом": 13 иноземцев заселились в 1-комнатную квартиру и тут-же начали наводить свои порядки.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Необходимо уголовное преследование депутатов ГД за саботаж закона о запрете ввоза семей мигрантов (на самом деле гастарбайтеров) на территорию РФ.
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6 час.
SI
Sergey Ivanov
Есть способ проще. ПРОСТО не пускать в страну кого попало. В Россию должен въезжать только тот, с кем заключен контракт. И тогда уже работодатель обязан позаботиться о жилье, об отдыхе, о лечении... Вот пишут здесь о мужике, который спустился с 4 этажа по простыням- но сорвался. А дальше автор человеколюбиво предлагает вылечить его, а потом отправить на его историческую родину. А позвольте спросить: -Кто заплатит за обратный билет? Кто оплатит лечение? Власть снова рассчитывает залезть к нам, русским, в карман? Все- таки интересно устроена наша политическая система: Прибыль- владельцу заведения. Убытки- народу. Не пора ли это исправить?
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5 час.
Империалист циничный
И контракты нужны и всё прочее. Но вопрос о другом. Заселяют в квартиры десятки людей. Причём даже из Дагестана, Чечни, Ингушетии и т.д. Общаги делают из квартир. Отбирать их нафиг. И бойцам СВО и их семьям отдавать.
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40 мин.

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