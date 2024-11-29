Житель дома обнаружил женщину, запертую иноземцем в мусорокамере: и прочие дружбонародные прелести

SI

Sergey Ivanov

Есть способ проще. ПРОСТО не пускать в страну кого попало. В Россию должен въезжать только тот, с кем заключен контракт. И тогда уже работодатель обязан позаботиться о жилье, об отдыхе, о лечении... Вот пишут здесь о мужике, который спустился с 4 этажа по простыням- но сорвался. А дальше автор человеколюбиво предлагает вылечить его, а потом отправить на его историческую родину. А позвольте спросить: -Кто заплатит за обратный билет? Кто оплатит лечение? Власть снова рассчитывает залезть к нам, русским, в карман? Все- таки интересно устроена наша политическая система: Прибыль- владельцу заведения. Убытки- народу. Не пора ли это исправить?