В Роспотребнадзоре объяснили, почему нельзя сдерживать чихание

В Роспотребнадзоре рассказали, чем грозит сдерживание чиханьяСдерживать чихание крайне не рекомендуется, это может закончиться разрывом сосудов глаз, кровотечением из носа и повреждением барабанных перепонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора .
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