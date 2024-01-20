В Роспотребнадзоре объяснили, почему нельзя сдерживать чихание

В Роспотребнадзоре рассказали, чем грозит сдерживание чиханьяСдерживать чихание крайне не рекомендуется, это может закончиться разрывом сосудов глаз, кровотечением из носа и повреждением барабанных перепонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора .