Президент Таджикистана внезапно позвал сограждан домой. Удивились и мигранты, и русские

Тамара Беляева Да неужели! А раньше не надо было экономику страны развивать? Образование-ноль. Медицина-ноль. Производство сдохло, как только от России сбежали на вольные хлеба и т.д. Отчего народ сдал искать где лучше и надежнее жить? Только памятники себе золотые во весь рост ставят эти правители. На это деньги находятся. Террористов безмозглых вырастили и по миру разбросали. Обезлюдили свою страну и теперь кто-то виноват? Жаль, что такая богатая древней историей страна, превратилась ни во что.

МБ Марина Биченова Это хитрый ход хитрого лиса, пусть Россия попросит чтобы не уезжали, как же мы без таких" спесиалистов".