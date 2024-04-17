Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил против трудовой миграции. Он призвал сограждан вернуться из зарубежья, чтобы развивать собственную страну.
Президент Таджикистана внезапно позвал сограждан домой. Удивились и мигранты, и русские
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тамара Беляева
Да неужели! А раньше не надо было экономику страны развивать? Образование-ноль. Медицина-ноль. Производство сдохло, как только от России сбежали на вольные хлеба и т.д. Отчего народ сдал искать где лучше и надежнее жить? Только памятники себе золотые во весь рост ставят эти правители. На это деньги находятся. Террористов безмозглых вырастили и по миру разбросали. Обезлюдили свою страну и теперь кто-то виноват? Жаль, что такая богатая древней историей страна, превратилась ни во что.
Ответить
2 час.
МБ
Марина Биченова
Это хитрый ход хитрого лиса, пусть Россия попросит чтобы не уезжали, как же мы без таких" спесиалистов".
Ответить
2 час.
Нина Грекова
Я не понимаю .... вроде Рахмон, предлагает возвратиться таджикам на Родину ... и тут же пишут: "навряд ли они поедут, здесь зарплата, пособия и т.д." Вот, кто это пишет - вам жаль что они уедут, или что? Лично я - РАДА буду, если они покинут нашу Страну, в чём очень сомневаюсь. А вы?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии