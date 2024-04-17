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Президент Таджикистана внезапно позвал сограждан домой. Удивились и мигранты, и русские

Президент Таджикистана внезапно позвал сограждан домой. Удивились и мигранты, и русские

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил против трудовой миграции. Он призвал сограждан вернуться из зарубежья, чтобы развивать собственную страну.

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Комментарии
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Тамара Беляева
Да неужели! А раньше не надо было экономику страны развивать? Образование-ноль. Медицина-ноль. Производство сдохло, как только от России сбежали на вольные хлеба и т.д. Отчего народ сдал искать где лучше и надежнее жить? Только памятники себе золотые во весь рост ставят эти правители.  На это деньги находятся. Террористов безмозглых вырастили и по миру  разбросали. Обезлюдили свою страну и теперь кто-то виноват? Жаль, что такая богатая древней  историей страна, превратилась ни во что.
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2 час.
МБ
Марина Биченова
Это хитрый ход хитрого лиса, пусть Россия попросит чтобы не уезжали, как же мы без таких&quot; спесиалистов&quot;.
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2 час.
Нина Грекова
Я не понимаю .... вроде Рахмон, предлагает возвратиться таджикам на Родину ... и тут же пишут: &quot;навряд ли они поедут, здесь зарплата, пособия и т.д.&quot; Вот, кто это пишет - вам жаль что они уедут, или что? Лично я - РАДА буду, если они покинут нашу Страну, в чём очень сомневаюсь. А вы?
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1 час.

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