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WSJ: В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии, чтобы помочь Украине

WSJ: В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии, чтобы помочь Украине

Евросоюз нашел способ, как выделить деньги Украине, несмотря на вето Венгрии. По данным The Wall Street Journal, Европейская служба внешних связей приняла решение о создании спецфонда для оказания помощи Киеву.

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