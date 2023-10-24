Более 120 тысяч тамбовчан получают ежемесячную денежную выплату

Ежемесячные денежные выплаты получают 122 823 жителя Тамбовской области. Среди них - граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, Героев СССР и РФ.