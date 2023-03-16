Политика Сегодня

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США не обнаружили свидетельств военной помощи России со стороны Китая

США не обнаружили свидетельств военной помощи России со стороны Китая

Соединенные Штаты не фиксировали поставок вооружения из Китая в Россию на данный момент. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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